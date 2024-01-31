Metal kaşık kullananlar dikkat! Bu yöntem yoğurdun taş gibi kalmasını sağlıyor Yoğurdun sulanmasını önleyen çok basit ve etkili bir yöntemi sizlerle paylaşıyoruz. İşte duyunca inanamayacağınız o yöntem..

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Günlük hayatımızda en çok tükettiğimiz yiyecekler arasında yer alan yoğurt son derece sağlıklı bir besin olarak göze çarpıyor.

Buzdolaplarının olmazsa olmazları arasında yer alan yoğurt bazen aşırı derecede sulanmış olabilir.

Yoğurdun sulanmasını önlemek için uygulayacağınız çok basit ve etkili bir yöntem olduğunu biliyor musunuz?

Yoğurdunuzun taş gibi kalmasını sağlayacak bu yöntem sayesinde gözlerinize inanamayacaksınız.

Tahta kaşık kullanın

Yoğurdunuzu alırken veya yerken metal kaşık yerine tahta kaşık kullanın. Bilindiği üzere tahta kaşık kullanmanın yoğurdun sulanmasını önlediği bilimsel olarak ispat edilmiştir.

Metal kaşıklar yoğurtla temas ettiğinde yoğurdun daha hızlı bir şekilde sulandığı biliniyor. Fakat tahta kaşık kullanıldığında yoğurdun sulanması yavaşlar ve yoğurt sert bir şekilde kalabilir.

Yoğurdunuzun sulanmasını önlemek için tahta kaşık kullanmaya özen gösterin. Sonuca çok şaşıracaksınız.. Ayrıca yoğurdun üzerine kağıt havlu bırakarakta yoğurdun sulanmasını önleyebilirsiniz...