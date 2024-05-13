Meyvelerin kraliçesi olarak biliniyor, kanserden iltihaba her şeyi söküp atıyor… Tropikal bölgelerden yetişip Türkiye’ye gelen meyvelerin kraliçesi sağlık içinde birçok faydası ile biliniyor. Kanserden iltihaba kadar birçok sağlık sorunu üzerinde olumlu etkiler yaratan bu meyveyi yiyene hastalık uğramıyor. İşte, o meyve…

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Güneydoğu Asya’ya özgü olan Türkiye’de Alanya’da yetişen meyvelerin kraliçesi olarak bilinen Mangosten Meyvesi adeta tam bir şifa deposu olarak tüketiliyor.

Kendine ait tatlı ekşi bir aramoya sahip olan bu meyve tam bir antioksidan deposu olarak bilinir. Ayrıca kabuğunun da çeşitli ilaçların yapımında kullanıldığı bilinen bu meyveyi yiyen hastalık nedir bilmiyor.

Kanserden, iltihaba kadar birçok etkisi olan meyvenin tanesi 220 TL’lere kadar çıkıyor. Adeta kapanın elinde kalan meyvelerin kraliçesinin faydaları saymakla bitmiyor.

İşte, meyvelerin kraliçesi olan o meyve...

Mor kabuklu ve beyaz etli olan mangosten, sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok sağlık faydası da sunar. İşte Mangosteen meyvesinin faydaları:

Gebelik döneminde tüketildiğinde, mangostan anne ve bebek sağlığını destekleyebilir ve hücre yenilenmesini teşvik eder.

Alyuvar kalitesini korur ve kansızlıkla mücadelede yardımcı olur.

Mangosta'nın yüksek vitamin içeriği, kan basıncını dengeleyerek kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağlar.

Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser başta olmak üzere ciddi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Mangosten, zengin lif içeriği sayesinde sindirimi düzenlemeye yardımcı olarak kabızlığı önleyici etkiler sunar.

Ayrıca meyvelerin kraliçesi, beyin sağlığını destekler, dikkat dağınıklığını azaltır ve hafızayı güçlendirir.

Mangostan meyvesi ve kabuğu, cilt için de önemli faydalar sunar. Kabuğun kaynatılmasıyla elde edilen su, cildi zararlı maddelerden arındırmada etkili olabilir.