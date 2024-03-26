Mezuraların başındaki bu delik bakın ne işe yarıyormuş… Günlük hayatta çok sık kullanılmasa da ölçüm işi olduğu zaman imdada yetişen mezuralarda bulunan o küçük detay meğer işi kolaylaştırmak için yapılmış. Bugüne kadar boşuna uğraşmışım dedirtecek bu işlevi duyan şaşıp kalıyor. İşte, o deliğin amacı…

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Evlerimizde bulanan günlük hayatımızda imdadımıza koşan birçok eşya bulunur. Bu eşyalarda bulunan öyle detaylar vardır ki aslında yapılacak olan işi oldukça kolaylaştırır.

Evlerimizde bulunan birçok eşyanın sahip olduğu bu küçük detaylardan çoğumuz bir haberiz. Bu sunduğu kolaylıktan bir haber olduğumuz detaylara sahip olan eşyalar arasında ölçüm için oldukça sık kullanılan mezuralarda yer alır.

Ölçüm amacıyla evlerimizde yer alan mezuraların ucunda küçük delikler bulunur. Belki de birçoğumuz fark etmediği bu delikler kesinlikle gelişi güzel yapılmış delikler değil tam tersi kullanımı kolaylaştırıcı bir amaca sahip.

Meğer mezuraların ucundaki o küçük delik…

Neredeyse tüm mezuraların ucunda bulunan küçük delikler gelişi güzel olsun diye değil işimizi kolaylaştıracak bir amaçla yapılmıştır.

Mezuralardaki bu deliğin yapılma amacı özellikle tamirat işlemleri esnasında çivi ve vidalara o delikten mezurayı takarak, mezuranın kaymasını önlemektir.

Bu şekilde özellikle tamirat işlemlerinizi zorlanmadan ve daha kolay bir şekilde yapabilmeniz amaçlanmıştır.