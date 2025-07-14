Michelin Yıldızı neye göre alınır? Michelin yıldızı kim veriyor?

Dünyanın en iyi restoranlarını belirleyen ve gastronomi alanında mükemmelliğin simgesi haline gelen Michelin Yıldızı, sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir prestij göstergesidir.

Bir restoranın Michelin Yıldızı alması, hem mutfağının kalitesine hem de sunduğu deneyimin benzersizliğine işaret eder.

Bu nedenle dünya çapında binlerce şef ve işletmeci, bu yıldızı alabilmek için büyük bir titizlikle çalışır.

Ancak Michelin Yıldızı’nı almak sanıldığı kadar kolay değildir; oldukça sıkı ve gizli yürütülen bir değerlendirme sürecine dayanır.

İşte, Michelin Yıldızı hakkında merak edilen tüm detaylar...

Michelin Yıldızı neye göre verilir?

Michelin Yıldızı, restoranların kalitesini değerlendirmek amacıyla Michelin Rehberi tarafından verilir.

Yıldızlar; kullanılan malzeme kalitesi, yemeklerin lezzeti ve teknik becerisi, şefin özgün tarzı, fiyat-performans dengesi ve tutarlılık gibi kriterlere göre belirlenir.

Değerlendirmeler gizli müfettişler tarafından yapılır ve bu müfettişler restoranlarda sıradan müşteriler gibi yemek yer, notlarını gizli tutar.

Michelin Yıldızı kim veriyor?

Michelin Yıldızı, Fransa merkezli lastik üreticisi Michelin tarafından yayımlanan Michelin Rehberi kapsamında verilir.

Bu rehber ilk kez 1900 yılında yayımlanmış, zamanla sadece yolculuk rehberi olmaktan çıkıp gastronomi dünyasının referans kaynağı haline gelmiştir. Michelin müfettişleri, bağımsız ve titiz incelemeler sonucunda yıldızları dağıtır.