Migros kurban fiyatları 2025: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

Haber Merkezi

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı.

Migros, 2025 yılına ait kurbanlık fiyatlarını ve sunduğu hizmetleri yayınladı.

Migros, bu yıl da İslami usullere uygun kesim garantisiyle hem küçükbaş hem büyükbaş kurbanlık seçeneklerini vatandaşlarla buluşturuyor.

Farklı bütçelere uygun seçenekler sunan Migros, adrese ve mağaza teslimat kolaylığıyla da dikkat çekiyor.

İşte 2025 Migros kurbanlık fiyatları:

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2025

Küçükbaş Karaman Yaklaşık 12-16 kg - 15.950 TL

Bağış kurban fiyatı - 13.950 TL

Küçükbaş Kıvırcık Yaklaşık 16-20 kg - 19.950 TL

Bağış kurban fiyatı - 17. 950 TL

Büyükbaş 1/7 hisse Yaklaşık 23-27 kg 26.950 TL

Bağış kurban fiyatı - 24.950 TL