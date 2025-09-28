Abone ol: Google News

Milli ara ne zaman başlıyor? Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman?

Milli maç sebebiyle araya girecek olan Trendyol Süper Lig'in ne zaman araya gireceği merak uyandırdı. İşte Süper Lig'in milli araya gireceği tarih...

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 11:22
Milli ara ne zaman başlıyor? Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan ile yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları öncesinde Süper Lig'e ara verilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda yer alan A Milli takımımız gruptaki ilk iki maçta 3 puan topladı.

E grubunda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele eden ay-yıldızlılar, ekim ayında iki maç oynayacak.

11 Ekim'de Bulgaristan'a konuk olacak olan A Milli Takımımız,  14 Ekim'de ise Gürcistan'ı konuk edecek.

Futbolseverler milli maç nedeniyle Süper Lig'e ne zaman ara verileceğini araştırıyor.

Peki, Süper Lig ne zaman araya girecek? İşte yanıtı...

Trendyol Süper Lig, 5 Ekim tarihinde oynanacak maçların ardından milli araya girecek. 

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları, 18 Ekim'de oynanmaya devam edecek.

