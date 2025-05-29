2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD ve Meksika ile hazırlık maçlarına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
Aday kadrosunun belirlenmesinin ardından futbolseverler hazırlık maçlarının ne zaman oynanacağı konusundaki araştırmalarına hız kazandırdı.
Dünya Kupası Elemeleri’nde başarılı olmak isteyen millilerimizin hazırlık maçlarında kendini tartmaya hazırlanırken maçlarını oynanacağı tarihler merak konusu olmuş durumda. Peki, Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri belli oldu mu?
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile 7 Haziran 2025 Cumartesi günü Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.40'ta başlayacak.
Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ikinci hazırlık maçını ise 10 Haziran'da Meksika ile oynayacak. Saat 03.30'da başlayacak mücadeleye Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu ev sahipliği yapacak.