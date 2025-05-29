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Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri belli oldu mu?

Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri belli oldu mu? 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD ve Meksika ile hazırlık maçları yapacak olan A Milli Futbol Takımı’nın maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri belli oldu mu?