Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: 6 gün içinde aracına taktırmayan ceza ödeyecek!

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Türkiye genelinde toplamda 8 milyon ticari araç için geçerli olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) işlemlerinde son tarih yaklaşıyor.

Akaryakıt sektöründeki şeffaflığın arttırılması amacıyla ve kayıt dışı ekonominin engellenmesi için uygulanan sistem doğrultusunda ticari araç sahipleri için zorunlu hale getirilen sistem için son tarih belli oldu.

UTTS sistemi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş ancak taktıramayan süreciler için ek süre verilmişti. Verilen ek sürenin ardından o tarihe kadar UTTS taktırmayan ticari araç sahipleri para cezası ödemek zorunda kalacak.

USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAK

Türkiye genelinde aktif kullanımda bulunana 8 milyon ticari araç sahibini yakından ilgilendiren sistem için kayıt tarihi 31 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı.

Bu kapsamda UTTS sistemine kayıt yaptırmayan araçların her bir ihlali için belirlenen tutarın %10'unu oranında usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Bunun yanı sıra araç sahipleri kayıt dışılıklar nedeniyle diğer yasal yaptırımlarla da karşı karşıya kalacak.