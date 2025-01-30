Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Tarih verildi, 81 ilde uygulamaya alınacak

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Her geçen gün gelişen teknoloji birçok alanda yeni cihazların geliştirilmesine olanak sağlarken bu kez elektrikli araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte, 720 kW gücündeki ultra hızlı şarj istasyonları sayesinde elektrikli araçlar sadece 10 dakikada tamamen şarj olabilecek.

81 il genelinde yapımı başlanacak olan yeni şarj istasyonları özellikle zaman sıkıntısı yaşayan kişiler için kısa sürede şarj olma imkanı sayesinde rahat bir nefes aldıracak.

10 DAKİKA SÜRECEK

Vestel Mobilite tarafından üretilecek olan yeni 720 kW güç çıkışlı şarj istasyonları, araçların şarj kapasitesine göre farklı türdeki araçlar için tek çıkışta 720 kW gücünü sunarak şarj süresini 10 dakikaya kadar indiriyor.

Otomobillerden otobüslere ve ağır vasıta araçlara kadar geniş bir yelpazede hizmet vermesi planlanan bu istasyonlar, elektrikli araç kullanıcılarına büyük bir hız avantajı sağlıyacak..

Türkiye'de başlayacak ve Avrupa'ya yayılacak olan ultra hızlı şarj istasyonları, Zes ve Electrip markaları altında hizmet verecek.

2025 itibarıyla Zes'in Türkiye'deki ağı ve Electrip'in Avrupa'daki altyapısı ile stratejik noktalara konumlanacak istasyonlar, aynı anda 8 araca hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak.