Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Uymayan 21 bin lira ceza ödüyor!

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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, gece çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından önemli yasa düzenlemelerin bulunduğuna dikkat çekerek mesai saatleri ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Çalışma saatleriyle ilgili var olan düzenlemeler, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlığını korumak amacıyla belirleniyor. Özellikle gece vardiyasında çalışan işçiler için farklı kurallar geçerli oluyor.

İş Kanunu’na göre 20.00 ile 06.00 saatleri arasında kabul edilen gece vardiyasında, turizm, güvenlik ve sağlık gibi sektörler dışında, gece 7,5 saatten fazla çalışma yasaklanmış durumda.

Ancak bu sektörlerin dışında yer alan işçinin gece vardiyasında fazla çalışması gerekiyorsa yazılı onay alınması gerektiğini belirten Karakaş, yönetmeliği uyulmadığı taktirde işverenlerin para cezaları ile karşılaşabileceklerini dile getirdi.

21 BİN TL CEZASI VAR!

Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında gece çalışması hakkındaki detayları aktaran Karakaş, işverenlerin gece çalıştırma yasağını ihlal etmeleri durumdan idari para cezaları ile karşılaşacaklarını belirtti.

Bu kapsamda işverenlerin gece vardiyası kurallarına uymaması halinde işçi başına 21 bin 213 TL para cezası kesilebileceği belirtildi. Ayrıca, fazla mesai ücreti ödemeyen işverenlere de 3 bin 837 TL ek ceza uygulanacağının altı çizildi.

Gece vardiyası düzenlemelerine uyulmaması durumunda, işçiler iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğunu da belirten Karakaş, işçilerin haklarını korumak için iş yeri kayıtları, giriş-çıkış belgeleri ve yazılı iş yeri içi bildirimler delil olarak kabul edildiğini aktardı.