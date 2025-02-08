Milyonlarca emekliye vergi muafiyeti! O şartı karşılamaları yetiyor

Haber Merkezi

Uzun yıllardır kiracı olarak yaşayan ve tek gelir kaynağı emekli maaşı olan bir öğretmenin, adına kayıtlı bir konut olduğu gerekçesiyle emlak vergisi ödemek zorunda bırakılması, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) devreye girmesiyle çözüme kavuştu.

Uzun yıllardır kirada yaşayan emekli öğretmen, ekonomik zorluklar içinde geçimini sağlarken adına kayıtlı bir konut olduğu gerekçesiyle belediye tarafından emlak vergisi ödemekle yükümlü tutuldu.

Ancak tek gelirinin emekli maaşı olduğunu belirterek vergi muafiyeti talep eden öğretmenin başvurusunun reddedilmesinin ardından devreye giren KDK emekli öğretmenleri sevindirecek bir karara imza attı.

VERGİDEN MUAF OLDU

Temmuz 2024’te belediyeden gelen vergi borcu ödeme emriyle sarsılan öğretmen, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurarak hakkını aradı. Alışkanlıkları nedeniyle kiracı olduğu evden ayrılamadığını ve ekonomik olarak zorlandığını belirten emekli öğretmen emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak istediğini kaydetti.

KDK’nin devreye girmesiyle belediye, yapılan incelemeler sonucunda başvuruyu haklı bularak öğretmeni emlak vergisinden muaf tuttu. Mücadelesi sonuç veren emekli öğretmen, büyük bir rahatlama yaşarken, bu karar benzer durumda olan birçok kişi için de geçerli olma ihtimaliyle gündeme geldi.