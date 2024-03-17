Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 2-5 Nisan arasında hesaplarda olacak... Emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliyi ilgilendiren o tarihi duyurdu...

ensonhaber.com

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor.

Emeklilerin son günlerde en çok merak ettiği konular arasında yer alan bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu.

Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını açıkladı.

Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? İşte merakla beklenen o tarih...

2-5 Nisan tarihlerinde hesaplarda"

Katıldığı iftar programında konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin beklediği tarihi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkramiyeleri 2-5 Nisan arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız" dedi.