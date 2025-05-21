Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor; 2.500 TL fatura desteği geliyor

Haber Merkezi

Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları artarken, ING Bank da dikkat çeken yeni bir kampanya başlattı.

Bankanın sunduğu bu kampanya kapsamında, emekli maaşını ING Bank’tan alan ve otomatik fatura talimatı veren emekliler 2.500 TL’ye kadar destek alma şansına sahip olacak.

Kampanyaya göre, elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon gibi 5 farklı faturaya otomatik ödeme talimatı veren emekliler, her fatura için 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL’ye kadar ödeme alabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Banka, maaş promosyonlarına ek olarak sunulan 2.500 TL’ye kadar fatura desteğinin, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, 2.500 TL’ye kadar fatura yardımı almak için otomatik ödeme talimatlarını kolayca verebiliyor. Başvurular, ING Bank’ın mobil uygulaması üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.