Mısırı saatlerce haşlamak boşa! Bu yöntemle 10 dakika...

Mısır, özellikle yaz aylarında sofraların favori lezzetlerinden biridir.

Ancak çoğu kişinin en büyük şikayeti, mısırı pişirmek için saatlerce su kaynatmak zorunda kalmasıdır.

Geleneksel yöntemlerde mısır, lezzetini tam olarak ortaya çıkarmak için uzun süre haşlanır; fakat bu süreç hem zaman kaybına hem de fazla enerji tüketimine neden olur.

Oysa mısırı sadece 10 dakikada, hem hızlı hem de lezzetli şekilde pişirmenin kolay yolları var.

İşte, uygulamanız gereken yöntem...

Mısıra haşlarken atacağınız bir miktar şeker mısıra hem güzel bir tat verecektir, hem de mısırı yumuşatacak ve çabuk pişmesini kolaylaştıracaktır.

Aynı zamanda haşlama suyuna mısır kabuklarını da atabilirsiniz.