Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Şifresini tuşladı, 130 bin TL dolandırıldı… Çoğu herkesin aktif bir şekilde kullandığı mobil bankacılık üzerinden akıl almaz bir dolandırıcılık yaşandı. Sadece mobil bankacılık şifresini tuşlamasıyla 130 bin TL dolandırılması bir oldu…

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Hemen herkesin oldukça aktif bir şekilde kullandığı mobil bankacılık sizi de bu dolandırıcılık tuzağına düşürebilir. Banka çalışanları dahil kimse ile paylaşmamanız gereken mobil bankacılık şifrenizin paylaşılması istendiği zamanda dalgınlığa mahal verilmemeli.

Kastamonu’da yaşanan bu akıl almaz olay dolandırıcılık mağduru oldu. Kastamonu da yaşayan bir vatandaş kendisini arayan dolandırıcılar ile mobil bankacılık şifresini paylaştı, 130 bin TL’sinden oldu.

Paranın bir kısmını geri yatırdılar…

Kastamonu’da yaşayan Özgül Salcıoğlu’nu telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini banka personeli olarak tanıtarak hesaba sigorta priminin yatırılacağını söylediler. Güvenlik için telefondan mobil bankacılık şifresini isteyen şahısların ağına düşen Salcıoğlu, mobil bankacık şifresini tuşladı.

Sonrasında mobil uygulamadan banka hesabını kontrol eden Salcıoğlu, hesabındaki tüm paraların başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Salcıoğlu’nun kendisini arayan dolandırıcılara hesabında tır şoförü olan eşine ait maaş ve mazot parasının başka bir hesaba aktarıldığını söylemesi üzerine şahıslar parayı geri aktardılar.

Daha sonra hesaptan nakit avans ve kredi çeken şahıslar, Salcıoğlu’nu 130 bin TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Salcıoğlu, bankaya giderek durumu anlattı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilen Salcıoğlu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayı bir bir anlattı…

Dolandırıcılık mağduru olan Özgül Salcıoğlu başında geçenleri bir bir anlattı. Salcıoğlu, “Evde arkadaşlarımla oturuyordum. Oturduğumuz sırada bir telefon geldi. Bankadan aradıklarını söylediler. Ben de tamam dedim. Sadece mobil uygulama şifremi telefon arama tuşundan girmemi söylediler. Ben de şifreyi girdim, şifreyi girmemle birlikte bütün hesaplarım yok oldu.

“Beni aradıklarında sigorta priminin yatacağını söylemişlerdi. Ben de şifreyi girmemle birlikte hesaptaki paraları kendilerine aktarmışlar. Hesap üzerinden kredi çekmişler. Hesaplarım boşaltıldı. Kredilerin ödemeleriyle birlikte hesabımdan 130 bin lira para çekildi” diye konuştu.

Vicdanlı hırsız…

Konuşmasına paranın bir kısmının geri iade edildiğini de söyleyen Salcıoğlu, “Parayı hesabımdan çektikleri gün eşimin maaşı yatmıştı, mazot paraları yatmıştı. Uygulamayı girdikten sonra hesabıma baktığımda hesaptaki paralarında yok olduğunu gördüm. Kendileri bana bizler dolandırıcı değiliz dediler, hemen size paranızı aktarıyoruz dediler.

Maaşımızı ve eşimin mazot paralarını hesabıma geri aktardılar. Bu sefer kartımdaki yok, onlar gitmiş dedim. Onları da aktaracaklarını, şu anda müdürleriyle görüştüklerini söylediler. 5 dakika bekleteceklerini belirttiler. Sonra telefonu kapatıp beni engellediler. Bir daha da ulaşamadım. En azından vicdanlı hırsızlarmış. Maaşı yatırdılar, eşimin de mazot parasını geri iade ettiler” ifadelerine değindi.

Kimse ile paylaşmayın…

Yaşadığı olayın ardından diğer vatandaşlara da çağrıda bulunan Salcıoğlu, “Hiçbir şeklide hiç kimse herhangi bir bankanın uygulamasını ne arama tuşundan ne de başka bir yerden girmesin ya da telefonla arayan kişilerle paylaşmasın. Anlayamıyorsunuz, bir anda hesabınızdan parayı çekiyorlar. Kolay bir şekilde sizi tuzağa düşürebiliyorlar.

Evde misafirlerimde vardı, benimde bir anlık dalgınlığıma geldi. Bu tür görüşmeleri bir anlık dalgınlık sonucunda yapmayın, tuzağa düşmeyin. Hiç kimse şifresini paylaşmasın, ben çok mağdur oldum, kimse de mağdur olmasın” ifadelerini kullandı.