Motosiklet sahipleri dikkat! 19 bin motosiklet acil çağrıldı: İşte sebebi

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ABD'de güvenlik açısından önemli bir geri çağırma duyurusunda bulundu. Toplamda 19.310 adet KTM, GASGAS ve Husqvarna marka arazi motosikleti, ön fren kaliperinde tespit edilen potansiyel çatlak riski nedeniyle acil olarak geri çağrıldı.

Bu sorun, fren sisteminin performansını ciddi şekilde düşürebileceği için olası kazalara yol açabilir.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, ön fren kaliperindeki bu yapısal zayıflık, frenleme gücünü azaltarak sürüş esnasında kontrol kaybına neden olabilir.

Bu da hem kullanıcılar hem de çevredekiler için ciddi bir güvenlik riski anlamına geliyor.

ÜCRETSİZ ONARILACAK

Geri çağırmadan etkilenen motosiklet sahiplerine, araçlarını derhal kullanmayı bırakmaları ve en kısa sürede yetkili bir GASGAS Motorcycles veya Husqvarna Motorcycles bayisine başvurarak ücretsiz bir muayene ve onarım randevusu almaları tavsiye ediliyor.

Yapılacak kontrollerde, fren kaliperinde kusur olup olmadığı uzman teknisyenlerce tespit edilecek ve gerekli görülen durumlarda ücretsiz onarım sağlanacak.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILDI?

Geri çağrılan modeller aşağıda listelenmiştir: