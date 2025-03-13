Motosiklet sürücüleri dikkat! Bunu yapan 47 bin TL ödeyecek

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren yeni cezai düzenlemeyi duyurdu.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nın açılışında konuşan Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bir Kural 1 Ömür” eylem planını tanıttı.

KURALLARA UYMAYAN YANACAK

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, Türkiye genelinde motosiklet kazalarının sayısı her geçen yıl artıyor.

Emniyet ve jandarma verilerini paylaşan Yerlikaya, özellikle aşırı hız, kasksız sürüş, akrobatik hareketler ve trafikte yarış yapma gibi ihlallerin kazaların en büyük sebepleri arasında yer aldığını vurguladı.

Bu kapsamda hazırlanan cezai düzenleme taslağı, TBMM'de kabul edildikten sonra yasalaşacak ve çok daha sıkı denetimler uygulanacak.

47 BİN TL CEZA YAZILACAK

Yeni düzenleme kapsamında akrobatik hareketler yapan veya trafikte yarışa katılan motosiklet sürücülerine 47 bin TL para cezası uygulanacak.

Bununla da sınırlı kalmayarak, söz konusu sürücüler 2 yıl boyunca ehliyetlerini kaybedecek ve 60 gün trafikten men edilecek.