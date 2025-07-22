Müge Anlı ne zaman başlayacak 2025? Yeni sezon tarihi…

ATV’nin hafta içi sabah kuşağında yıllardır ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi.

Toplamda 17. sezonunu geride bırakan ve Türkiye’nin en çok izlenen programları arasında yer alan Müge Anlı, yine ses getiren dosyalar ve çarpıcı olaylarla dolu bir sezonu tamamladı.

Sezon finalinin ardından, programın sıkı takipçileri yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli mi? İşte detaylar…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her sezon olduğu gibi bu yıl da yaz tatiline giren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının, geçmiş yıllardaki yayın takvimine bakıldığında Eylül ayının ilk haftalarında geri dönmesi bekleniyor. Ancak, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Programda işlenen faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları, dolandırıcılık dosyaları ve sosyal sorumluluk konuları, toplumun farklı kesimlerinden geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Müge Anlı'nın tecrübeli gazeteciliği ve uzman konuklarla yürüttüğü soruşturmalar, birçok olayın aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Programın yeni sezon tarihi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.