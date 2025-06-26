Muharrem ayı 2025: İlk 10 gün okunacak dua

Muharrem ayı, İslam’da önemli bir ibadet ve anma dönemidir.

Hicri yılın ilk ayıdır ve Kerbela Olayı nedeniyle matem ve yas dönemi olarak kabul edilir. Bu ayda özellikle Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının şehit edilişi anılır.

Özellikle Alevi ve bazı Sünni topluluklarda, bu ayın ilk 10 günü boyunca özel dualar okunur.

Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua hakkında bilgi arayan müminler, bu önemli ibadeti en doğru şekilde gerçekleştirmek istiyor.

İşte Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua...

MUHARREM AYI DUASI

TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

“Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlûke’l- ‘azîmû ve cûdûke’l- ‘amîmû- mu‘avvelû ve hâzihi ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâle bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidina muhammedini ’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi’t- tayyibîne’t- tâhirine ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.”

ANLAMI:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah (c.c) Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!

Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir.

Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz.

Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz.

Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım!

Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin!

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”