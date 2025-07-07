Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2025 Muharrem ayı bitiş tarihi

İslam alemi için büyük önem taşıyan hicri yılın ilk ayı Muharrem, pek çok ibadet ve anma programına ev sahipliği yapıyor.

Özellikle Aşure Günü'nün içinde bulunduğu Muharrem ayında, vatandaşlar oruç tutarak ve çeşitli hayır faaliyetlerinde bulunarak bu mübarek günleri değerlendirmeye çalışıyor.

2025 yılı Muharrem ayının ne zaman sona ereceği ise birçok vatandaş tarafından merak ediliyor.

Peki Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte merak edilen tarih...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı hicri takvime göre 28 Haziran’da başlayan Muharrem ayı, toplam 30 gün sürerek 27 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Muharrem ayının bitişiyle birlikte Safer ayı başlayacak.