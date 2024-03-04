Muhtar maaşları ne kadar? Köy ve mahalle muhtarı maaşı 2024 Muhtar, Türkiye'de ve bazı diğer ülkelerde köy veya mahalledeki yönetim ve temsil görevini üstlenen seçilmiş bir kişidir. 2024 yerel seçimlerinde yeni muhtarlar göreve seçilecek. Peki, muhtar maaşı ne kadar? Köy ve mahalle muhtarları ne kadar maaş alıyor? İşte 2024 muhtar maaşı.

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Muhtarlar, yerel yönetimlerin bir parçası olarak, ilçe veya il düzeyindeki yerel yönetim organlarıyla işbirliği yaparlar ve mahalle veya köy halkının çıkarlarını korur ve savunurlar.

Silah taşıma ruhsatı ve maaşı ile oldukça talep gören muhtarlık, mahalle seçimleriyle gerçekleşiyor.

Muhtarlar konusunda merak konusu olan bir nokta ise maaşları. 31 Mart yerel seçimlere sayılı gün kala, "muhtar maaşı ne kadar" merak konusu oldu.

Peki, muhtarlar ne kadar maaş alıyor? 2024 muhtar maaşı!

Muhtar maaşı ne kadar 2024

Resmi Gazete'de 15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre muhtar maaşları asgari ücret seviyesinde çekildi.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere muhtar maaşı 17 bin 2 TL oldu.