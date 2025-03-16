Muhteşem seccade temizliği! Seccadeleri böyle yıkayın, pırıl pırıl yapın...

Yağmur Uçar

Namazın kabulü için vücudun, kıyafetlerin ve namaz kılınan yerin temiz olması gerekir. Seccade de buna dahildir.

Seccade temizliği hem hijyen hem de dini açıdan önemlidir. Çünkü seccade, namaz kılarken secde edilen ve doğrudan vücut temasının olduğu bir eşyadır.

Temiz olması, ibadetin hem fiziksel hem de manevi açıdan daha huzurlu geçmesine katkı sağlar.

Genellikle kumaşı narin ve kadifemsi olan seccadeleri doğru yıkamak için bu yöntem deneyin.

Hem tertemiz olacak, hem de bozulmayacak...

SECCADE TEMİZLİĞİ

Kadifemsi, süet bir seccade yapınız varsa bir leğenin içerisine soğuk su koyun. Güzel kokulu bir bebe şampuanı sıkın.

Daha sonra seccadenin tersini çevirerek leğenin içerisine yatırınız ve 7 dakika kadar bekletin.

Seccadeyi sudan çıkarmadan biraz çitileme işlemi uygulayın.

Tamamen içine suyunu çekmiş bu seccadeyi eliniz ile hafifçe sıkıp kurumaya bırakın