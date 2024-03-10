Mukabele saatleri 2024: Diyanet TV mukabele ne zaman, saat kaçta? Ramazan ayında Diyanet TV'den mukabeleyi takip etmek isteyenler, yayın saatini araştırıyor. Bu kapsamda, "mukabele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları araştırılıyor. İşte 2024 mukabele saatleri...

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Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir.

Ramazan ayında Diyanet TV'de yayınlanan mukabele, Müslümanlar tarafından takip ediliyor.

Mukabeleyi kaçırmak istemeyenler hangi gün saat kaçta olduğunu araştırıyor.

On bir ayın sultanı Ramazan'da mukabele yapmak isteyenler için 2024 Diyanet TV mukabele saatleri yayınlandı.

İşte mukabele saatleri 2024...

Mukabele hangi kanalda, saat kaçta 2024?

Diyanet TV'de Ramazan mukabele her gün saat 07:00’de ve 15.00'te yayınlanacak.

Mukabele hatim sayılır mı?

Televizyon, internetten veya cd'den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır. Hatim yapmış olmak için Kur'an'ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.