Murat Ülker açıkladı: Yıllar önce değiştirmişlerdi! Soyadlarını değiştirmelerinin nedeni…

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Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer alan Murat Ülker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal paylaşım platformu LinkedIn üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ülker, daha önce 'Berksan' olan soy isimlerinin daha sonra neden 'Ülker' olarak değiştirildiği hakkında yöneltilen soruyu da yanıtladı.

Kısa sürede ilgi odağı olan Ülker, Kırım'da 'Devlet Sülalesi' olarak anıldıklarını' ifade ederek, dedeleri Hacı İslam Efendi'nin aile lakabının 'Devlet' olduğunu belirtti. Ülker, "Yani, Kanuni’nin “Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi” özdeyişinde yer alan “devlet” anlamında" sözlerini kullandı.

SOYADLARINI DEĞİŞTİRDİLER ÇÜNKÜ…

1929 yılında Kırım’dan göç ettiklerini aktaran Ülker, Soyadı Kanunu ile birlikte 'İslam Devlet' soyadını almak yerine 'Berksan' soyadında karar kılındığını ancak daha sonra bu soyadını değiştirme nedenleri ile şaşırttı.

Ülker, amcası ile babasının bir bisküvi imalathanesi satın adlığını ancak bu işyerini satan kişi, son anda markasını vermekten vazgeçince, imalathaneye 'Ülker' ismini bulduklarını ve bunun ardından piyasaya çıkan 'Ülker Bisküvileri'nin ardından, müşterilerden firmaya sipariş mektupları gelmeye başladığını dile getirdi.

Gelen bu zarfların üzerinde de, 'Asım Ülker' veya 'Sabri Ülker' isimleri yer aldığını aktaran Ülker, müşterilerimiz, markamızı, soyadı zannettikleri için “Berksan” olan soyadlarını ‘Ülker’ olarak değiştirdiklerini aktardı.

Ayrıca Ülker yaptığı açıklamada, “Babamdan işitmiştim; görüştüğü yabancılar da kendisine “Mr. Ülker” diye hitap ediyorlarmış. Aile büyüklerimiz, bu gelişmeler üzerine düşünmüş, taşınmış, 'Soyadımızı, herkesin bildiği, kendiliğinden oluşan ‘Ülker’ ismine çevirelim' demişler" ifadelerini kullandı.