Musluğun üzerine bez bırakan yandı! Bakın neye sebep oluyor

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Mutfakta pratik olmak için düzen çok önemli.

Tencere, tabak ve mutfak eşyalarının yerli yerinde olması kadar, temizlik alışkanlıkları da büyük rol oynuyor.

Ancak çoğu kişinin farkında olmadan yaptığı bir hata, sağlığınızı ve mutfağınızın hijyenini tehdit edebilir.

Islak bezi lavabonun üzerine bırakmak oldukça yaygın bir alışkanlık, ancak bu küçük detay bakın neye sebep oluyor.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Islak bezleri lavabonun üzerinde kurumaya bırakmak, bakteri üremesine yol açarak sağlığınızı tehlikeye atıyor.

Mauritius Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, 100 çay havlusu ve mutfak bezi incelendi. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı.

Her iki bezden biri bakteri taşıyor ve üçte birinde bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilen E. Coli bakterisi tespit edildi.

Bu bakteriler sadece bezde kalmıyor, musluklara ve hatta musluk suyuna bulaşarak yayılabiliyor.