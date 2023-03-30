MYK nedir, açılımı nedir? MYK belgesi ne işe yarar? Özellikle siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından kullanılan ve sık sık gündeme gelen MYK'nın ne olduğu ve açılımı merak ediliyor. Peki MYK nedir, MYK belgesi ne işe yarar?

MYK'nın açılımı ve anlamı merak ediliyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (kısaltması ile MYK), meslek standartlarını temel alan, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek amacı ile denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırma hakkındaki faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu" ile kurulmuştur. MYK, nitelikli işgücü için paydaşlarla birlikte kalite güvencesi uluslararası düzeyde sağlanmış Türkiye Yeterlilik Sistemini işletmek ve geliştirmek için kurulmuştur. Fakat kurumun kısaltması farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.

MYK nedir?

"MYK" kısaltması genellikle "Merkezi Yönetim Kurulu" olarak kullanılmaktadır. Söz konusu terim, bir organizasyonun yönetim kuruluna veya merkezi yönetim organına atıfta bulunmak için kullanılabilmektedir. Örneğin, bir siyasi parti ya da sendika, MYK olarak isimlendirilen bir merkezi yönetim organına sahip olabilmektedir.

MYK, genellikle üyelerin seçildiği veya atanarak belirlendiği bir kurul olarak bilinmektedir ve organizasyonun stratejik yönetim kararlarını almaktadır. Bununla birlikte, "MYK" terimi, organizasyonlarda kullanılan belirli bir terim olmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ne demek?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri'nin anlamı da merak ediliyor. Bu belgeler, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardında akredite olmuş ve MYK tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu onaylanmış olan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından düzenlenmektedir.

Söz konusu belgeler yetki kapsamlarında bulunan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen teorik ve performans sınavları ve ölçme değerlendirme faaliyetleri bitiminde başarılı olan bireyler için düzenlenmektedir. Bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına artık sahip olduğunu belirten belgelerdir.