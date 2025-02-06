Naci Görür açıkladı: Türkiye’nin deprem bakımında en güvenli ili…

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Ege Denizi’nde ardı ardına yaşanan yüzlerce depremin ardından çeşitli uyarılar yapılmaya devam edilirken, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir ve çevresindeki 15 aktif fay hattının, 7 büyüklüğünden büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtmesiyle gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Aktif fay hatları hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Görür, Türkiye'nin deprem riski bakımından en güvenli ve en tehlikeli olan ilini de açıkladı.

Bir YouTube kanalına konuk olan Görür, dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme geldi. Özellikle İzmir ve çevresinin deprem üretme kapasitesine sahip birçok kaynağa sahip olduğunu vurgulayan Görür, endişe yarattı.

İZMİR ÇOK HASAS BİR BÖLGEDE!

İzmir'in deprem üretme kapasitesine sahip birçok kaynağa sahip olduğunu ve bu nedenle oldukça hassas bir bölgede yer aldığını aktaran Görür, Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkileyeceğinin altını çizdi.

Ayrıca, İzmir’deki Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu aktarırken olası bir depremde en çok etkilenecek bölgenin Bayraklı olacağını da söyledi.

EN GÜVELİ ŞEHİR BAŞKENT!

Ege’de meydana gelecek herhangi bir depremde İzmir’in büyük bir ölçüde etkileneceğini aktaran Görür aynı zamanda deprem kuşağında her alan Türkiye’nin en güvenli şehrini de açıkladı.

Görür, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli bölgesinin Ankara olduğunu belirterek, "Ankara, Türkiye’de nispeten daha güvenli bir yer. Çünkü, içinden ya da çok yakınından fay hattı geçmiyor" ifadelerini kullandı.