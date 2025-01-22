Hüseyin Topuz

Deprem tahminleri ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında olan Naci Görür yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2'lik depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bir paylaşım yaptı.

Naci Görür sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşım ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Çanakkale'de meydana gelen 5.2'lik depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür şunları söyledi;

"Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuştu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor."

Naci Görür'ün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.