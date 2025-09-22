Naci Görür'den korkutan uyarı: "Büyük deprem üretme kapasitesi var"

Deprem tahminleri ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında bulunan Naci Görür, yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Konya'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bir paylaşım yaptı.

Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür şunları söyledi;

"Kırkkuyu, Kulu/Konya’da 4,0 deprem oldu. Sığ bir deprem. Tuzgölü Fay Zonu üzerinde. Bu yörede eğim atımı fazla. Yaklaşık uzunluğu 200 km civarında bir fay zonu. Büyük deprem üretme kapasitesi var."

Naci Görür'ün yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.