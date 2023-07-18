Namaz kılmanın bedene faydaları nelerdir? Namazın 5 fiziki faydası İslam dininin şartlarından olan namaz kılmak, amele ve ruha iyi geldiği gibi beden sağlığına da faydalar sağlıyor. Namaz kılmanın fiziki faydaları, tıbbı olarak da kabul görüyor.

İslam dini, bireyin maddi-manevi huzuruna ve sağlığına oldukça kıymet vermektedir. Müslümanlar, ruh ve bedenlerini muhafaza etmekle sorumludur.

İslam'a inanan ve hayatını bu doğrultuda devam ettiren Müminler, günde 5 vakit secde etmektedir.

Namaz kılmak, İslam'ın şartlarından biridir. Kur'an’a göre namaz Allah'ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimidir.

Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde namazın önemine "Namaz dinin direğidir, kim onu dosdoğru kılarsa dinini ayakta tutmuş olur, onu terk eden de dinini yere vurmuş olur." ifadeleriyle değinmiştir.

Kıyam, secde, rüku gibi hareketlerle kılınan namaz, ruha şifa olduğu gibi bedene de yarar sağlar.

Özellikle namaz hareketlerinin birçok bilim insanı tarafından merak konusu olması ile birlikte namazın insan sağlığına faydaları da pek çok kez araştırılmıştır. Bu araştırmalar neticesinde ise namazın insan sağlığına hem bedenen hem de ruhen faydaları olduğu belirtilmiştir.

Peki, namaz kılmanın bedene faydaları nelerdir? İşte namaz kılmanın yararları...

Namazın bedene faydaları

Namaz kılmak için abdestli olmak şarttır.

Suyu ağızda gargara yapmak, diş etleri hastalığı ve iltihaplanmaya karşı ağzı korur, dişlerin de çürümelerini önler. Buruna su çekmek, sinüsleri temizler. Yüzü yıkamak toz ve mikroplardan uzaklaştırır. Mesh etmek ise kalp atışını ve tansiyonu düzenler. Ayakları yıkamak, kan dolaşımını arttırır.

Namaz kılmadaki izometrik hareketler, midedeki gıdaların iyi karışmasına, safranın kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına vesile olur.

Hatta vücutta biriken statik (durgun) elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapılmış olur. Böylece vücut tekrar zindeliğe kavuşur.

Namazdaki eğilip doğrulma hareketleri ise insan gözüne kuvvetli bir kan akışı sağlar.

Namaz kılmak sırt ve bel ağrılarını azaltır, aynı zamanda eklemlerin esnekliğini artırır.