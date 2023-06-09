NAMAZ SAATLERİ :Cuma namazı saat kaçta? 9 Haziran 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri...

İslam alemi, bir cumaya daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Cuma namazını cemaatle kılacak olan Müslümanlar, ezan saatini sorguluyor.
İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 9 Haziran 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.
Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...
9 Haziran 2023 İstanbul'da cuma namazı
İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
9 Haziran 2023 Ankara'da cuma vakti
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
9 Haziran 2023 İzmir'de öğle cuma saati
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:16'da kılınacak.