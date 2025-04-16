Ne altın, ne petrol… Gümüşte kıyasıya yarış başladı: İşte en çok üreten ülkeler

Parlaklığı ve iletkenliği sayesinde yaygın kullanım alanına sahip olan gümüş, özellikle ekonomik dalgalanmaların arttığı dönemlerde yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor.
Tıpkı altın gibi, gümüş de değerli bir yatırım aracı olarak ilgi görüyor.
Uluslararası madencilik verilerine göre, dünya çapında en fazla gümüş üreten ülkeler sıralandı.
Peki, gümüş üretiminde en öne çıkan ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
EN ÇOK GÜMÜŞ ÜRETEN ÜLKELER
1) MEKSİKA: 6.290 TON
2) ÇİN: 3.398 TON
3) PERU: 3.327 TON
4) ŞİLİ: 1.616 TON
5) BOLİVYA: 1.325 TON
6) POLONYA: 1.320 TON
7) RUSYA: 1.239 TON
8) AVUSTRALYA: 1.070 TON
9) ABD: 993,31 TON
10) ARJANTİN: 809,69 TON
11) HİNDİSTAN: 740,16 TON
12) KAZAKİSTAN: 516,4 TON
13) İSVEÇ: 393 TON
14) ENDONEZYA: 320,5 TON
15) FAS: 273,7 TON
16) ÖZBEKİSTAN: 239,5 TON
17) KANADA: 220,8 TON
18) TÜRKİYE: 171 TON
19) PAPUA YENİ GİNE: 133,74 TON
20) İSPANYA: 115 TON
21) BREZİLYA: 102,2 TON