Ne altın, ne petrol… Gümüşte kıyasıya yarış başladı: İşte en çok üreten ülkeler

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Parlaklığı ve iletkenliği sayesinde yaygın kullanım alanına sahip olan gümüş, özellikle ekonomik dalgalanmaların arttığı dönemlerde yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor.

Tıpkı altın gibi, gümüş de değerli bir yatırım aracı olarak ilgi görüyor.

Uluslararası madencilik verilerine göre, dünya çapında en fazla gümüş üreten ülkeler sıralandı.

Peki, gümüş üretiminde en öne çıkan ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

EN ÇOK GÜMÜŞ ÜRETEN ÜLKELER

1) MEKSİKA: 6.290 TON

2) ÇİN: 3.398 TON

3) PERU: 3.327 TON

4) ŞİLİ: 1.616 TON

5) BOLİVYA: 1.325 TON

6) POLONYA: 1.320 TON

7) RUSYA: 1.239 TON

8) AVUSTRALYA: 1.070 TON

9) ABD: 993,31 TON

10) ARJANTİN: 809,69 TON

11) HİNDİSTAN: 740,16 TON

12) KAZAKİSTAN: 516,4 TON

13) İSVEÇ: 393 TON

14) ENDONEZYA: 320,5 TON

15) FAS: 273,7 TON

16) ÖZBEKİSTAN: 239,5 TON

17) KANADA: 220,8 TON

18) TÜRKİYE: 171 TON

19) PAPUA YENİ GİNE: 133,74 TON

20) İSPANYA: 115 TON

21) BREZİLYA: 102,2 TON