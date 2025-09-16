Ne bezde, ne güneşte! İşte en iyi tarhana kurutma yöntemi... Kırmızı biber, domates ve soğan gibi ürünlerin karışımından elde edilen tarhana, zahmetli çalışmanın ardından sofralardaki yerini alıyor. Tarhananın iyi kurutulmaması durumunda ise bütün emekler boşa gidebiliyor. İşte, en garanti tarhana kurutma yöntemi...