Ne bezde, ne güneşte! İşte en iyi tarhana kurutma yöntemi...

Kırmızı biber, domates ve soğan gibi ürünlerin karışımından elde edilen tarhana, zahmetli bir hazırlık sürecinin ardından sofralarda şifa kaynağı oluyor.
Ancak tarhananın lezzetini ve dayanıklılığını belirleyen en önemli aşama kurutma yöntemi.
İyi kurutulmayan tarhana kısa sürede bozulabiliyor, küflenebiliyor ya da ekşiyebiliyor.
Peki, tarhana nasıl kurutulur? İşte, en garanti tarhana kurutma yöntemleri...
FIRINDA TARHANA
- Tarhana hamurunu mayalandırdıktan sonra küçük parçalar halinde koparıp fırın tepsisine yayın.
- Fırını 50–60°C’ye ayarlayın ve kapağını hafif aralık bırakın. Böylece içeride hava sirkülasyonu olur, tarhana eşit şekilde kurur.
- Tarhana parçalarını belli aralıklarla çevirin. Bu, nemin homojen şekilde çıkmasına yardımcı olur.
- Yaklaşık 4–6 saat içinde tarhanalar kuruyarak ufalanmaya hazır hale gelir.