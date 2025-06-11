Ne deodorant, ne de parfüm… Koltuk altına sürün, yaz boyu rahat edin

Haber Merkezi

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte terleme ve kötü koku şikayetleri de artış gösterdi.

Koltuk altı temizliği, bu sorunların önüne geçmede kritik rol oynuyor. Ancak çoğu kişi, çözümü kimyasal içerikli deodorantlarda arıyor.

Uzmanlar ise deodorantların içeriğindeki bazı maddeler nedeniyle cilt sağlığına zarar verebildiği yönünde herkesi uyarıyor.

Doğal yollarla hem teri hem de kötü kokuyu önleyebilirsiniz. Koltuk altınıza bu karışımı sürmeniz yeterli.

KOLTUK ALTI TER KOKUSUNA DOĞAL ÇÖZÜM

Middlesex Üniversitesi’nin yaptığı bilimsel araştırmaya göre, elma sirkesinin güçlü antibakteriyel özellikleri, koltuk altındaki bakterileri yok ederek kötü kokuyu önlüyor.

Çalışmada, elma sirkesinin özellikle koli basili, candida albicans ve staphylococcus aureus gibi ter kokusuna sebep olan mikroorganizmalara karşı etkili olduğu tespit edildi.

Sirkenin asidik yapısı, bakterilerin çoğalmasını engelleyerek temiz ve ferah bir koltuk altı sağlıyor.

Dermatolog Dr. James M. Spencer ise elma sirkesinin içerdiği sitrik asidin bakterileri azaltmada önemli rol oynadığını vurguladı.

Ancak hassas ciltlerde tahriş riskine karşı elma sirkesinin suyla seyreltilerek kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Bir çay kaşığı elma sirkesini, iki çay kaşığı suyla karıştırıp, pamuk yardımıyla koltuk altına uygulayın ve kurumaya bırakın. Bu doğal yöntem, bakterileri etkili biçimde ortadan kaldırarak kötü kokunun önüne geçiyor.