Ne doktorluk, ne mühendislik! İşte dünyanın en zor mesleği

Yağmur Uçar

Her meslek, kendi zorluklarını içerir.

Mesleklerin zorluğu, genellikle yapılan işin doğasından ve o işin çalışanlar üzerinde yarattığı etkilerden kaynaklanır.

Birçok meslek, farklı beceriler ve yetenekler gerektirse de, bazıları çok daha ağır şartlar altında yapılmak zorundadır.

Birine "dünyanın en zor mesleği hangisidir" diye sorsanız; muhtelemen doktorluk veya mühendislik gibi profesyonellik ve eğitim gerektirenleri sayacaktır.

Ancak, gerçek çok başka!

İşte dünyanın en ağır ve en zor işi bakın neymiş...

Araştırmalara göre çıkardığı dünyanın en zor meslekleri listesinin birinci sırasında madencilik bulunuyor.

Bu meslek, yer altındaki karanlık, dar ve oksijensiz alanlarda çalışmayı gerektirir.

Yüksek sıcaklıklar, toprak çökmeleri, patlamalar ve zehirli gazlar gibi ciddi riskler içerir.

Ayrıca, madencilerin çoğu ağır fiziksel işlerle uğraşırken, aynı zamanda uzun süreli yer altı çalışma şartları, psikolojik ve duygusal bir yük de yaratır.