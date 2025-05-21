Ne İzmir ne Bodrum! Türkiye’nin Maldivleri olarak biliniyor giden dönmek istemiyor

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Tatilcilerin yeni rotası belli oldu! İzmir’i de Bodrum’u da gölgesinde bırakan doğal güzelliğiyle bu adaya giden geri dönmek istemiyor.

Antalya kıyılarında saklı bir cennet: Suluada. Turkuaz rengi suları, bembeyaz kumsalı ve doğallığını koruyan yapısıyla burası, tatilciler tarafından “Türkiye’nin Maldivleri” olarak adlandırılıyor.

Sessizlik, huzur ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olan Suluada, her geçen yıl daha fazla gezginin rotasına giriyor.

Antalya’nın en çok merak edilen doğal güzelliklerinden biri haline gelen Suluada’ya, sadece deniz yoluyla ulaşım mümkün.

Antalya'nın Adrasan bölgesinden kalkan teknelerle yaklaşık 40 dakikalık keyifli bir yolculuk sonrası adaya varan tatilciler, kendilerini adeta kartpostalları andıran bir manzaranın ortasında buluyor. Masmavi denizi ve göz alıcı kumsalıyla Suluada, ilk bakışta bile hayranlık uyandırıyor.

TURİSTLER AKIN EDİYOR!

Turistlerin ilgi odağı haline gelen Suluada'nın en çarpıcı özelliklerinden biri de, adanın ortasında bulunan ve içilebilir nitelikte tatlı su kaynağı. Adını da buradan alan ada, tarih boyunca denizcilerin uğrak noktası olmuş.

Giderek artan ilgiye rağmen doğallığını koruyan Suluada, sürdürülebilir turizm anlayışıyla gelecek nesillere aktarılmayı bekliyor. Doğayla baş başa kalmak, kalabalıktan uzaklaşmak ve masmavi sulara kendini bırakmak isteyenler için bu ada, yaz aylarının vazgeçilmez rotalarından biri olmaya aday.