Ne kaşar, ne sucuk! İçine bir tutam atın, tostta esnaf lezzeti yakalayın...

Yağmur Uçar
Ramazan ayında milyonlarca Müslüman sahura kalkıyor, midelerini oruca hazırlıyor.
Sahurda susatmayacak, tok tutacak lezzetli bir alternatif olarak ise "tost" sıkça tüketiliyor.
Ancak klasik sucuk-kaşar tostlardan sıkılanlar var.
Bu noktada, birkaç ipucu ile tostunuz şaha kalkacak.
Tam bir esnaf lezzeti verecek olan bu ipucu haberimizde...
ESNAF TOSTUNUN SIRRI
Tost ekmeğinin içine önce biraz margarin sürün . Daha sonra kaşar peynirini onun üzerine kekik serpin.
Onun üzerine ince dilimlenmiş domates ekleyebilirsiniz.
Ekmeği kapatıp altına ve üzerine de margarin sürdükten sonra tost makinesinde kızarana dek pişirin.