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Ne kaşar, ne sucuk! İçine bir tutam atın, tostta esnaf lezzeti yakalayın...

Ne kaşar, ne sucuk! İçine bir tutam atın, tostta esnaf lezzeti yakalayın... Ramazan sahurlarının vazgeçilmez lezzeti olan tost, hem göze hem mideye hitap ediyor. Değişik bir tost lezzeti arayanlar ise birkaç ipucu öğrenerek lezzetini zirveye taşıyor. İşte bir tutamlık ipucu...