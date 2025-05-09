Ne kuruyor, ne çiğ kalıyor: Poğaçaları fırına atarken bu ayarı yapın…

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Kahvaltıların, beş çaylarının ve ani misafir sofralarının vazgeçilmezi olan poğaçalar, ev yapımında çoğu zaman istenen kıvamı yakalayamıyor.

En yaygın sorunlardan biri ise dışının güzelce kızarmış görünmesine rağmen içinin hamur kalması.

Ancak mutfakta birkaç püf noktasına dikkat ederek bu lezzet sorununu kökten çözebilirsiniz.

Lezzetli ve dengeli pişmiş poğaçaların sırrı fırın ayarında gizli…

POĞAÇA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

İyi bir poğaçanın sırrı iyi mayalanmış bir hamurda gizli. Mayanın tam olarak aktive olabilmesi için ılık süt veya su kullanmak gerekiyor.

Şekil verdiğiniz poğaçaları fırına atmadan önce 15-20 dakika kadar tepside bekletmek, yani "tepsi mayası" yapmak, kabarıklığı ve içinin daha iyi pişmesini garanti ediyor.

Soğuk fırına atılan poğaça hem kabarmaz hem de içi çiğ kalabilir. Bu yüzden fırının mutlaka önceden ısıtılması gerekiyor. 180–190°C aralığı poğaçalar için ideal. Fırınınızın fansız ayarını tercih etmeniz, dışının kurumadan eşit pişmesini sağlıyor.

Pişirme sırasında kapağı sık sık açmak fırın içindeki ısıyı düşürür, bu da hamurun sönmesine ve dengesiz pişmesine yol açar.

Poğaçaları şekillendirirken eşit büyüklükte yapmaya özen gösterin. Böylece hepsi aynı sürede, aynı oranda pişer; bir kısmı yanarken bir kısmı çiğ kalmaz.