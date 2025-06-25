Ne meslek istiyor ne de dil! O ülke kapılarını açtı, giden 21 günde vatandaşlık alıyor

Yeni Zelanda hükümeti, yatırım yoluyla oturum hakkı sağlayan Active Investor Plus programında 2025 yılı itibarıyla kapsamlı değişikliklere giderek, dünya genelindeki yatırımcıların dikkatini çekti.

Koalisyon hükümeti tarafından Şubat ayında açıklanan ve Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, ülkeye yatırım yoluyla oturum hakkı kazanmak isteyenler için süreci radikal biçimde kolaylaştırdı.

Yeni kurallar çerçevesinde, yatırımcıların İngilizce dil yeterliliği şartı tamamen kaldırıldı. Üstelik daha önce en az üç yıl boyunca ülkede yaşama zorunluluğu bulunan programda, bu süre sadece yılda üç haftaya indirildi. Aynı zamanda yatırım için gereken minimum eşik düşürüldü ve yatırım seçenekleri çeşitlendirildi.

Bu gelişmelerle birlikte, Yeni Zelanda artık dünyadaki yatırımcılar için ulaşılabilir ve esnek bir oturum alternatifi sunar hale geldi.

BAŞVURU AKINI BAŞLADI

Yeni Zelanda Göç Bakanlığı verilerine göre, programdaki bu esnemeler sonrası özellikle ABD, Çin ve Hong Kong’tan başvuru akını başladı. Nisan ve Haziran ayları arasında alınan 189 başvurunun 85’i ABD vatandaşlarına ait. Oysa eski sistemde, 2,5 yılda yalnızca 116 başvuru yapılmıştı.

Toplam yatırım taahhüdü ise 845 milyon NZD’yi (yaklaşık 500 milyon dolar) aştı. Yetkililer, bu başvuruların büyük kısmının “Growth” kategorisine yönelik olduğunu belirtti.

Program kapsamında yalnızca başvuru sahipleri değil; eşleri ve 24 yaş altı çocukları da oturum hakkından yararlanabiliyor. Bu da Yeni Zelanda’yı sadece bireysel yatırımcılar değil, aileler için de cazip bir göç alternatifi haline getiriyor.