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Ne nane, ne pulbiber! Çorbaya bu sosu dökün, lezzeti şahlanıyor...

Ne nane, ne pulbiber! Çorbaya bu sosu dökün, lezzeti şahlanıyor... İçimizi ısıtan sıcacık çorbaların üzerine lezzetini patlatacak bir sos dökmeye hazır mısınız...Nane ve pulbiber yerine bunu deneyin, vazgeçemeyeceksiniz...