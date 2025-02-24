Ne nane, ne pulbiber! Çorbaya bu sosu dökün, lezzeti şahlanıyor...

Yağmur Uçar
Mercimek, tarhana, domates, yayla...
Soğuk günlerde iç ısıtan çorba çeşitleri, farklı lezzetleriyle sofralarda yer alıyor.
Aynı tarzda çorba içmekten sıkılanlar ise değişik bir tat arıyor.
İşte, bu çorba sosu ile alışılmış lezzetlerin dışına çıkacaksınız.
Nane veya pulbiber değil; lezzeti damaklarınızda kalacak.
İşte o çorba sosu...
Sarımsakları ezin ve tereyağında çevirin. Ardından salça, reyhan ve fesleğen ile tatlandırın. Birkaç dakikada hazırlanan sosunuzu dilediğiniz çorbanızın üzerine sos olarak dökün.