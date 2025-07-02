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"Ne olacak" demeyin; Bu görüntü varsa kanser yapıyor...

Tatil sezonu geldi, valizler hazır. Güneş kremleri de çantalardaki yerini aldı. Ancak çoğumuzun yaptığı yaygın bir hata var: Geçen yazdan kalma güneş kremlerini kontrol etmeden kullanmak...İşte, dikkat etmeniz gereken belirtiler!

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Tatillerin vazgeçilmezi olan güneş kremleri, yaz çantalarının ilk sıralarında yer alıyor.

Ancak çoğumuz, geçen yazdan kalma güneş kremini kontrol etmeden tekrar kullanma alışkanlığına sahibiz.

Gözden kaçan bu küçük detay, cilt sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir.

Son kullanma tarihi geçmiş ya da yapısı bozulmuş güneş kremleri, UV ışınlarını bloke edemez.

Yani, cildi güneş yanıklarına açık hâle getirir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Peki geçen yılın güneş kremi hâlâ kullanılabilir mi? Bozulmuş güneş kremi nasıl anlaşılır? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

İŞTE BELİRTİLERİ

Kokusunda değişiklik varsa (ekşi, metalik, ransit benzeri)

Yapısı ayrışmışsa (yağ-su fazı ayrılmış gibi)

Renk değişmişse (sarıdan grimsiliğe dönmüşse)

Ambalaj üzerindeki “12M” ya da “EXP” tarihi geçmişse

Bu durumda kremi kesinlikle kullanmayın...

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