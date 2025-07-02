"Ne olacak" demeyin; Bu görüntü varsa kanser yapıyor... Tatil sezonu geldi, valizler hazır. Güneş kremleri de çantalardaki yerini aldı. Ancak çoğumuzun yaptığı yaygın bir hata var: Geçen yazdan kalma güneş kremlerini kontrol etmeden kullanmak...İşte, dikkat etmeniz gereken belirtiler!