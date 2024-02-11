Ne Trabzon, ne Adana! Mevlana burmasını gören bileğinde istiyor; İşte fiyatı... Altın bilezik çeşitlerine bir yenisi daha eklendi. Trabzon ve Adana burmasının pabucunu dama atan "Mevlana burması" ilgileri çekti.

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Burma bilezik, altından veya diğer değerli metallerden yapılan, genellikle esnek ve oval şekilli bir bilezik türüdür. "Burma" terimi, bileziğin altın işçiliği tekniklerinden biri olan "burma işçiliği"nden gelir.

Burma işçiliği, altının ince teller halinde çekilmesi ve örülmesiyle yapılır. Bu işlem, altının esnek, hafif ve zarif bir yapıya dönüşmesini sağlar.

En popüler olanlar arasında Trabzon ve Adana burması bilezik vardır.

Ancak son dönemde yeni bir model daha dikkatleri çekiyor.

Mevlana burması bilezikler, özellikle takı düşkünü kadınlardan ilgi görüyor.

Mevlana burması fiyatı 2024

Mevlana Burma Bilezik, Mevlana Celaleddin Rumi'nin sembolik bir temsilini taşıyan ve genellikle takı olarak kullanılan bir tür bileziktir.

Bu bileziklerin en dikkat çeken özelliği, üzerinde Mevlana'nın yuvarlak dans figürünün tasvir edilmesidir. Bu figür, Mevlevi dervişlerinin sembolik dönüşü olan "sema" ritüelini temsil eder.

Mevlana Burması 22 Ayar Altın Bilezik 25 Gr. 2024 fiyatı 59 bin lira civarındadır.