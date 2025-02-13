Ne un, ne irmik! Bu helvayı kavurmayan çok pişman oluyor...

Yağmur Uçar

Helva deyince akıllara un helvası veya irmik gelir.

Özellikle kandil günlerinde kavrulan helvalar, komşulara ikram edilir.

Aynı helva tariflerinden sıkılanlar için yeni bir önerimiz var.

Ne un, ne irmik... Bu helvayı kavuran asla geçemiyor!

LEBLEBİ HELVASI

Emine Erdoğan’ın “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabında da yer alan leblebi helvası, bir dönem uluslararası bir şöhrete de sahip.

Leblebi unu ile hazırlanan helvanın şerbeti için su yerine süt kullanılıyor.

Leblebi helvası, tadına bakanların bir daha asla unutamayacağı bir lezzet olarak en özel tarifler arasına adını yazdırıyor.