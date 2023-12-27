Ne üzüm, ne elma! Bu kabukların sirkesi bambaşka...

Kış aylarında tezgahları süsleyen portakal, C vitamini deposudur. Vücudun hastalıklarda savaşmasını sağlayan bağışıklığı güçlendirir.
Vitamin değerlerinin yanı sıra lezzetli aromasıyla tatlılara da değer katar.
Portakalı yedikten sonra kalan kabuklarını daha da sağlıklı hale getirmeye ne dersiniz...
Portakal kabuklarından sirke tarifi ile günde bir kaşık için, doktor yüzü görmeyin.
İşte tarifi...
Bir kavanoza portakal kabuklarını yerleştirin. Kabukların üzerine şeker ekleyin. Miktarı damak zevkinize bağlı olarak ayarlayabilirsiniz.
Ardından kabukların üzerine su ekleyin. Su, kabukları tamamen kaplayacak kadar olmalı.
Kavanozun kapağını sıkıca kapatmadan saklayın. Günlük olarak karıştırmayı da ihmal etmeyin.
2 haftalık fermantasyon süreci tamamlandığında sirkeyi süzün. Kabukları atın ve sıvıyı bir başka kavanoza alın.
Sirkenizi buzdolabında saklayarak daha uzun süre taze tutabilirsiniz.
Şifa olsun.
Portakal sirkesinin faydaları
Portakal sirkesi, cilt sağlığını destekleyebilecek antioksidanlar içerir. Cildi besleyebilir, temizleyebilir ve canlandırabilir.
Portakal sirkesi, kabuklarında bulunan flavonoidler ve diğer antioksidanlar sayesinde vücudu oksidatif stresten koruyabilir.
Portakal sirkesinin içerdiği asetik asit, kan şekerini dengelemede olumlu bir rol oynayabilir.
Portakal sirkesinde bulunan bileşenlerin, vücuttaki iltihaplanma süreçlerini azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.