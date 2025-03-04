Ne yanma, ne bulanma! Ramazan'ın doğal mide koruyucusu: Sahurda 1 kaşık yetiyor...

Yağmur Uçar

Ramazan-ı Şerif'i idrak eden Müslümanlar, sahur ve iftar ile besleniyor.

Beslenme düzeni değişikliğinden kaynaklı bazı mide problemleri de görülebiliyor.

Şişkinlik, gaz, mide yanması gibi çeşitli sorunları engellemek, Ramazan'da ilaç yerine doğal yöntemlerle tercih ediliyor.

İşte mideyi onaran en doğal gıda...

1 KAŞIK TAHİN

Tahin, doğal bir mide koruyucu görevi görerek gaz, yanma ve sancıları engeller.

Sahuru bir kaşık tahin ile bitirmek tokluk hissi sağlar, kan şekerini dengeler ve gün boyunca mide bariyerini güçlü tutar.