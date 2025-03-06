Nedenine bakın! Bu mahalleye 3 yıldır davulcu adım atmıyor...

Yağmur Uçar

Kentte çoğu dar gelirlilerin yaşadığı Umurbey Mahallesi'nde, 2022 yılında kimse, düşük bahşiş nedeniyle ramazan ayında davul çalmak istemedi.

Mahalle muhtarı Turhan Özgünden, aynı yıl mahalledeki gençlerle davul çalarak geleneği yaşatmaya çalıştı.

İlerleyen dönemde konuyu valilik ve belediyeye taşıyan Özgünden, davulcu konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek yardım istedi.

Özgünden'in isteği karşılıksız kalınca, mahallede son 3 yıldır ramazanda davul sesi yükselmedi.

İŞTE NEDENİ

Bu ramazana da mahallede davulcu olmadan girdiklerini belirten Muhtar Turhan Özgünden, "Üç sene önce davulcularımız burada çalmak istemediler çünkü verilen bir maaş veya belirli bir para yok. Sadece toplanan bahşişler olduğu için, bizim mahallemizden de fazla bahşiş çıkmıyor. Bundan dolayı kabul etmediler. 2022 yılında biz gençlerle birlikte geleneğimizi sürdürmeye çalıştık.

Daha sonra 2023 ve 2024'te yapamadık. Bunu kurumlardan istedik; valilik, belediye, vakıflar, Kızılay gibi bir kurum üstlensin, senede bir kere de olsa ramazan ayında davulculara maaş verilsin istedik. Hiçbir olumlu dönüş olmadı bu isteğimize" dedi.

"MAHALLENİN MADDİ DURUMU DÜŞÜK"

Mahallede oturanlardan yüzde 70'inin dar gelirli olduğunu dile getiren Özgünden, "Sorduğumuz insanlar bahşiş çıkmadığı için, ekstra bir para da olmadığı için yapmak istemiyor. 'Biz gecenin 3'ünde, 4'ünde kalkıp bunu yapamayız' diyorlar. Daha büyük mahallelere gitmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 3 bin 900 nüfusumuz var. Ağırlıklı olarak, mahallenin yüzde 70'i maddi durumu düşük insanlar." dedi.