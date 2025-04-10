Nisan dolunayı ne zaman? 2025 Nisan dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?

Hüseyin Topuz

Nisan ayı dolunayı ne zaman gerçekleşecek sorusu astrolojiyi yakından takip edenler tarafından yanıt arıyor.

Bilindiği üzere astrolojide her ay dolunay ve yeni ay meydana gelmektedir. Dolunay dönemlerinde bazı burçların dolunaydan daha fazla etkilendiğine inanılır.

2025 Nisan dolunayı, gökyüzü meraklıları ve doğa severler için büyüleyici bir olay olarak karşımıza çıkıyor.

Nisan ayının ilk haftasının geride kaldığı şu günlerde dolunay tarihi de astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başladı.

Astrolojiye ilgi duyanlar dolunay tarihini merak ediyor. Peki, Nisan dolunayı ne zaman? İşte detaylar...

Nisan dolunayı ne zaman?

2025 yılı Nisan ayındaki dolunay, 13 Nisan 2025 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek.

Bu dolunay, ilişkilerde denge arayışı ve adalet temalarını ön plana çıkararak, işbirlikleri ve ortaklıklarla ilgili önemli kararlar alınmasını teşvik edecektir.