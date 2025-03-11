Nissan'dan dev kampanya; 200.000 TL indirimi duyan bayilere koşacak

Haber Merkezi

Otomobil tutkunlarına Nissan’dan sevindirici haber geldi.

Marka, konfor ve şıklığı bir araya getiren binek, ticari ve SUV modelleri için cazip sıfır araç kampanyaları sunmaya devam ediyor.

Bu fırsatlar sayesinde hayalinizdeki Nissan modeli artık çok daha ulaşılabilir.

Özellikle Yeni Nissan Juke, çarpıcı tasarımı ve üstün teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor.

Nissan’ın yeni kampanyasıyla Juke sahibi olmak isteyenler avantajlı fiyatlarla karşılaşıyor.

200 BİN TL İNDİRİM FIRSATI

Nissan, yenilenen Juke modeli için büyük bir kampanya başlattı! Konfor, estetik ve performansı bir araya getiren Yeni Nissan Juke modellerinde 200.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve sıfır faizli kredi fırsatları sunuluyor.

Yeni Nissan Juke (Tekna) için:

170.000 TL nakit alım indirimi veya

Bireysel müşterilere: 100.000 TL indirim + 300.000 TL 12 ay %0 faizli kredi

Ticari müşterilere: 100.000 TL indirim + 500.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi

Yeni Nissan Juke (Platinum, N-Design, N-Sport) için:

170.000 TL nakit alım indirimi veya

Bireysel müşterilere: 100.000 TL indirim + 200.000 TL 12 ay %0 faizli kredi

Ticari müşterilere: 100.000 TL indirim + 500.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi

Yeni Nissan Juke (Platinum Premium) için:

200.000 TL nakit alım indirimi veya

Bireysel müşterilere: 100.000 TL indirim + 200.000 TL 12 ay %0 faizli kredi

Ticari müşterilere: 100.000 TL indirim + 500.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi