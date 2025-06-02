Nüfusu ilçeleri sollar! İşte Türkiye’nin en kalabalık mahallesi

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TÜİK’in nüfus verileri çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

Türkiye’nin en kalabalık mahallesi Diyarbakır’dan çıktı. Bu mahalle, sadece ilçeleri değil, nüfusuyla 4 ili de geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Açıklanan verilere göre, Diyarbakır’daki bu mahalle tek başına 804 ilçeden daha fazla nüfusa sahip.

Peki, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi unvanını alan bu bölge hangisi?

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK MAHALLESİ

Türkiye’nin en kalabalık mahallesi, birçok kişinin tahmininin aksine İstanbul’dan değil, Diyarbakır’dan çıktı.

Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla 4 ili ve 804 ilçeyi geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

Bağcılar Mahallesi, nüfusuyla Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane gibi şehirleri solladı.

Listenin ikinci sırasında, İstanbul Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi, üçüncü sırada ise Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi yer aldı. Dördüncülük yine İstanbul’a giderken, Küçükçekmece ilçesindeki Atakent Mahallesi üst sıralardaki yerini korudu. Diyarbakır, listede bir kez daha boy göstererek, Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi ile beşinci sırayı aldı.

Öne çıkan bir başka detay ise, ilk 20 mahalleden 16’sının İstanbul’da bulunması.