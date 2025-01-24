O Avrupa ülkesinde Türkçe resmi dil oldu!

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Kosova'nın orta kesimlerinde yer alan Lipyan Belediyesi, tarihi bir karara imza atıldı. Lipyan Belediyesi, Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etti.

Alınan karar, Kosova'daki Türk nüfusunun haklarının güçlendirilmesi ve bölgedeki kültürel çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan adımlar arasında yer alıyor.

Lipyan Belediye Meclisinde yapılan oturumda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın girişimiyle Türkçe'nin “resmi kullanımda dil” statüsü kazanması oy birliğiyle kabul edildi.

Kosova'da Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesi, Balkanlar'da yaşayan Türklerin hakları konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu kararın, bölgedeki diğer ülkelerde de benzer adımlar atılmasına öncülük edeceği de düşünülüyor.

BİRÇOK BELEDİYE TARAFINDAN RESMİ DİL OLARAK KABUL EDİLİYOR

Türkçe, Lipyan Belediye’nin yanı sıra halihazırda Prizren ve Mamuşa belediyelerinde “resmi dil” statüsünde, Priştine, Gilan, Vıçıtırın, Güney Mitroviça ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde ise “resmi kullanımda dil” statüsünde yer alıyor.

Kosova yasalarına göre, belediye sınırları içerisinde geleneksel olarak konuşulan bir dil, temsil oranına bakılmaksızın “resmi kullanımda dil” statüsüne sahip olabildiğinden Türkçe Kosova’nın bazı belediyeleri tarafından resmi kullanımda dil olarak kabul görüyor.

Söz konusu olan bu statü ise, resmi kullanımdaki bir dilin belediyenin sorumluluk alanlarında kullanımını zorunlu kılmıyor.